أول تعليق رسمي من نائب "مادورو" على إعلان اعتقاله

شفق نيوز- كاراكاس

أكدت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، يوم السبت، أن الحكومة لا تعلم مكان الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وقالت رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة الفنزويلية تطالب بإثبات أن مادورو وزوجته على قيد الحياة.

وأضافت أن ما جرى يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للسيادة الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.