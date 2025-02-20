أول تعليق رسمي.. مدير مطار دمشق يوضح لشفق نيوز أسباب رفع سعر "الفيزا"

شفق نيوز/ أعلن مدير مطار دمشق الدولي عمر عبد الباقي، يوم الخميس، أن زيادة سعر سمة الدخول "الفيزا" بين العراق وسوريا، يأتي من توجه جديد للحكومة السورية بهذا الصدد، ويشمل عدد من الدول.

وقال عبد الباقي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجيهاً من قبل الحكومة السورية الجديدة لزيادة سعر الفيزا لعدة دول ومنها العراق، والتي كان سعرها 50 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 75 ألف دينار عراقي، لتصبح 250 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل 375 ألف دينار عراقي".

وأضاف أنه "تم تبليغ الكاونتر العراقي وشركة أجنحة الشام بزيادة سعر الفيزا".

وعن الحادثة التي حصلت اليوم، وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول تهجم إدارة مطار دمشق على مجموعة من المسافرين العراقيين، نفى عبد الباقي الحادثة وأوضح أن "ما حصل هو بسبب الضوضاء التي حدثت من قبل بعض المسافرين، والبالغ عددهم 70 شخصا، وتم اصطحاب 10 منهم إلى المكتب الخاص والتفاهم معهم بشكل شخصي".

وبين أنه "لم يتم إعتقال أي شخص منهم وتم التعامل معهم بطريقة صحيحة".

ويوم أمس، جرى تداول صورة لفيزا منحت لمواطن عراقي، بقيمة 250 دولارا، ولمرة واحدة فقط، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ومطالبات بالضغط على سوريا لإعادة سعرها السابق والتعامل بالمثل، كما تعاملت الحكومة العراقية مع الشعب السوري واللبناني خلال الأزمات.