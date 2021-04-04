أول تصريح رسمي لإسرائيل عقب محاولة الانقلاب في الأردن

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم الأحد، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للأردن، على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها المملكة الهاشمية الأسبوع الماضي.

وقال غانتس في تصريح أورده موقع تايمز أوف إسرائيل عربية، إن ما جرى في الأردن هو شأن داخلي، إلا إسرائيل مستعدة لمساعدة الأردن عند الضرورة، في أول تصريح رسمي إسرائيلي حول هذه القضية.

وأشار إلى أن العلاقات الأمنية الإسرائيلية الأردنية "وثيقة"، مضيفاً "الأردن قوية ومزدهرة وهي مصلحة أمنية واقتصادية بالنسبة لنا، وعلينا أن نفعل ما في وسعنا لمساعدتهم، لكن كما قلت، فيما يتعلق بالتطورات الداخلية هناك هذه مسألة داخلية".

ويوم أمس السبت، اعتقلت قوات الأمن الأردنية عددا من الأشخاص، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، يُزعم أنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة من الملك عبد الله الثاني، وورد أن الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، ولي العهد السابق حمزة بن حسين، متورط في المؤامرة، وادعى حمزة أنه رهن الإقامة الجبرية، على الرغم من أن الجيش الأردني قال أن الأمير لم يُعتقل، وإنما تلقى تعليمات "بوقف بعض الأنشطة التي يمكن استخدامها لزعزعة استقرار وأمن الأردن".