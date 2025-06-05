أول إتصال منذ التوتر التجاري.. ترامب وشي جين بينغ يجريان مباحثات هاتفية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في أول محادثة مباشرة بينهما منذ تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب "شينخوا"، فإن الاتصال جاء بناءً على طلب من ترامب.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تعقيدات متزايدة في العلاقات بين البلدين، إذ أعاد ترامب، يوم أمس الأربعاء، تسليط الضوء على صعوبة التفاهم مع الصين، مشيراً إلى أن الوصول إلى اتفاق مع الرئيس الصيني ليس بالأمر السهل.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "لطالما أحببت الرئيس شي، وما زلت أقدّره، لكن التوصل إلى اتفاق معه أمر في غاية الصعوبة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وجاء تصريح ترامب في وقت دخل فيه قرار الإدارة الأميركية برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، لترتفع إلى 50%، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تزيد من تعقيد المفاوضات وتفاقم المواجهة التجارية بين البلدين.