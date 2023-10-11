أول اتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: ضرورة "إنهاء جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين

شفق نيوز/ أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أول اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، العنف الدامي منذ ثلاثة أيام على الجبهة الإسرائيلية وغزة.

وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي تحدثا بشأن الحاجة إلى إنهاء جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

كما أكد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، "ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة، منوهاً بموقف بلاده المناصر للقضية الفلسطينية".

وشدد بن سلمان على "موقف السعودية برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".