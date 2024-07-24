أولمبياد باريس.. نتنياهو مرحب به والرياضيون الإسرائيليون تحت الحماية 24 ساعة

شفق نيوز/ صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة تلفزيونية مع قناة (فرانس 2) إنه يختلف بشدة مع بنيامين نتنياهو "لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون محل ترحيب لحضور حفل الأولمبياد في باريس إذا أراد".

وجاء تصريح ماكرون بعدما قال نائب من أقصى اليسار إن الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في فرنسا ودعا إلى احتجاجات على مشاركته في الأولمبياد.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده ستوفر حماية للرياضيين الإسرائيليين على مدى 24 ساعة خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في باريس يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، قال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال اجتماع أمام نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أود أن أقول للوفد الإسرائيلي، نيابة عن فرنسا، إننا نرحب بكم في فرنسا للمشاركة في هذه الألعاب الأولمبية".