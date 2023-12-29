ولاية أمريكية أخرى تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية فيها

شفق نيوز/ قررت ولاية مين الأمريكية، منع الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية فيها لكونه "غير مؤهل" وذلك لتورطه في حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، عقب فوز الرئيس الحالي جو بادين برئاسة الولايات المتحدة.

وقضت ولاية مين أمس الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 2021.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات، أن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور، الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

وسيطعن ترامب بقرار ولاية مين أمام المحكمة، حسبما أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وسرعان ما أدان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية: "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت".

وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد خلصت إلى أن ترامب "انخرط في تمرد في 6 كانون الثاني/ يناير 2021" وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.

وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا، قال بايدن الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "حتماً دعم تمرداً، لا شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً، صفر شك، وهو يعطي انطباعاً بأنه مصر على ما فعله".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت في وقت سابق أن 16 ولاية أمريكية رفعت دعاوى قضائية تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية فيها.

وكتبت الصحيفة "توجد حالياً دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة بموجب التعديل الرابع عشر".

وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد"، بالأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، ما يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية للعام المقبل.

واعتبر ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئاً، وقال إنه سيتم الطعن فيه.