ولاية أمريكية جديدة ترصد طائرات مسيرة "مجهولة" في سمائها

شفق نيوز/ أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، يوم الاثنين، بأن طائرات مسيرة "مجهولة" الهوية تم رصدها في سماء ولاية أوهايو ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لقاعدة عسكرية فيها، يأتي ذلك بعد رصد حالات مماثلة في ثلاث ولايات.

وذكرت الشبكة أن تحليق الطائرات "المجهولة" دفع المسؤولين إلى إغلاق المجال الجوي فوق القاعدة "رايت باترسون" التابعة للجيش الأمريكي التي تعد أهم قواعد القوات الجوية الأمريكية لمدة أربع ساعات تقريباً في وقت متأخر من يومي الجمعة وصباح السبت الماضيين.

وقال رئيس الشؤون العامة لجناح القاعدة الجوية 88 في قاعدة "رايت باترسون" الجوية في أوهايو، بوب بورتمان، إن المجال الجوي ظل مقيداً لمدة أربع ساعات تقريباً من أواخر يوم الجمعة إلى صباح السبت، بينما كانت السلطات تراقب الوضع".

وأضاف "الطائرات بدون طيار، التي يشار إليها باسم الأنظمة الجوية الصغيرة بدون طيار، كانت تخضع للمراقبة من قبل وحدات القاعدة"، مبيناً "حتى الآن، لم تحدد قيادة المنشأة أن أياً من التوغلات لم تؤثر على سكان القاعدة أو المرافق أو الأصول".

وتقع قاعدة "رايت باترسون" على بعد نحو خمسة أميال خارج مدينة دايتون، وهو موطن قيادات مهمة لسلاح الجو الأمريكي، بما في ذلك مختبر أبحاث سلاح الجو، الذي يصف نفسه بأنه يبحث عن طرق لمواجهة "التقدم التكنولوجي الذي يجلب تهديدات لأسلوب حياتنا".

وخلال الأسبوعين الماضيين، تركز الاهتمام في الولايات المتحدة على أخبار تحليق طائرات بدون طيار مجهولة فوق نيويورك ونيوجيرسي، والتي أثارت مخاوف بين السكان والمسؤولين المحليين على حد سواء، لكن المسؤولين حثوا السكان على الهدوء وأكدوا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المسيرات التي تمت مشاهدتها تشكل تهديداً أمنياً.