ولاية أمريكية تقرر إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ قررت سلطات ولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، ان السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وحصوله على 290 صوتا من 538 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتظهر أحدث النتائج تقدم بايدن بنسبة 49.5 بالمئة على منافسه ترامب الذي حصل على نسبة 49.2 بالمئة من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا.