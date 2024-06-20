ولاية أمريكية تفرض "الوصايا العشر" في المدارس

شفق نيوز/ وقّع حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، مشروع قانون يفرض عرض الوصايا العشر في كل غرف الدراسة بالمدارس العامة في الولاية المحافظة، معيدًا فتح النقاش حول فصل الكنيسة عن الدولة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، ينص القانون، وهو الأول من نوعه في البلاد، على عرض النص التوراتي اعتبارًا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.

وقال جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، خلال حفل توقيع مشروع القانون "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي - والذي كان موسى".

وينص القانون على عرض الوصايا العشر من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن "يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة".

ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على القانون بالإشارة إلى أنه سيأخذ القضية إلى المحكمة، قائلًا في بيان أن القانون ينتهك "فصل الكنيسة عن الدولة وهو غير دستوري بشكل صارخ".

ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر.

ويعد القانون الأول من نوعه الذي يتم توقيعه، على الرغم من صياغة مشاريع قوانين مماثلة وتقديمها في ولايات جنوبية أخرى ضمن "حزام الكتاب المقدس" في الولايات المتحدة.

و"الوصايا العشر" مجموعة من مبادئ وردت في الكتاب المقدس (التوراة)، حيث يعتقد أن الله أعطاها للنبي موسى على جبل سيناء، وتشمل توجيهات حول العبادة والإيمان وإرشادات أخلاقية .