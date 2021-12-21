ولاية أمريكية تسجل اول حالة وفاة بالمتحور "أوميكرون"

شفق نيوز/ أعلن مسؤولو الصحة بولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 "اوميكرون".

وأفادت شبكة "إيه.بي سي"، ليل الاثنين/الثلاثاء، نقلا عن المسؤولين، أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط.

وقدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم امس الاثنين، أنه في الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، سلالة كورونا الجديدة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة، وتمثل 73% من حالات الإصابة.

وأكدت المراكز الأمريكية أنه تم اكتشاف أوميكرون في جميع الولايات باستثناء ولايتين (أوكلاهوما ونورث داكوتا).

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أنه في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك منطقة نيويورك ونيوجيرسي والكثير من ولايات الجنوب وأعلى الغرب الأوسط وشمال غرب المحيط الهادئ، يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة.

وتعد تلك الزيادة في حالات الإصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 70% عما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وأكثر بـ 72% عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما قُدر أن أوميكرون المعروف أيضًا باسم (B.1.1.529) ، يمثل 0.4% فقط من جميع الحالات الجديدة.