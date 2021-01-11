ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها

شفق نيوز/ رفضت بلدية ولاية هاتاي التركية منح اللاجئين السوريين مكانا في مقبرة الولاية لدفن أقاربهم المتوفين، بذريعة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.

وبحسب موقع "خبر 7" التركي فإن البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري، طلبت من السوريين نقل الجنازات إلى مدينة الريحانية، التي تبعد 90 كيلومترا قرب الحدود السورية.

وأضاف أن البلدية تحججت بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا، حيث تم نقل 10 جنازات إلى الريحانية.

يشار إلى أنه، وفقا لآخر الإحصاءات، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئا، منهم 59785 يقيمون في مخيمات، بحسب ما ذكرته مواقع سورية معارضة.