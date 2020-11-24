سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ولاية بنسلفانيا تصدق رسمياً على نتائج الانتخابات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-24T18:36:48+0000
ولاية بنسلفانيا تصدق رسمياً على نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ صدّق حاكم ولاية بنسلفانيا، يوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أظهرت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.

وكتب حاكم الولاية توم وولف في تغريدة على حسابه في تويتر: "اليوم تمت المصادقة على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية.

وتمتلك ولاية بنسلفانيا 20 صوتا في المجمع الانتخابي. وكان ترامب قد فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 ونافسته فيها هيلاري كلينتون.

وكانت ولاية بنسلفانيا محورا لمحاولات ترامب القانونية لإبطال نتائج الانتخابات.

related

أبنة شقيق ترامب تقول إن عمها يحاول تدبير انقلاب في امريكا

Date: 2020-11-06 09:41:54
أبنة شقيق ترامب تقول إن عمها يحاول تدبير انقلاب في امريكا

ترامب يتبع إستراتيجية جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن

Date: 2020-11-20 13:42:28
ترامب يتبع إستراتيجية جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن

حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

Date: 2020-11-10 05:42:38
حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

Date: 2020-11-01 05:12:30
استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب

Date: 2020-08-19 04:20:06
رسميا .. الديمقراطيون يرشحون بايدن لخوض الانتخابات ضد ترامب

ترامب يُقحم لقاح كورونا في سباق البيت الأبيض

Date: 2020-08-22 17:01:41
ترامب يُقحم لقاح كورونا في سباق البيت الأبيض

ترامب يحذر من انهيار مالي بفوز بايدن بالانتخابات

Date: 2020-07-02 09:47:43
ترامب يحذر من انهيار مالي بفوز بايدن بالانتخابات