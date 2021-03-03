سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ولاية امريكية تخلع الكمامة وترفع قيود كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-03T04:49:06+0000
ولاية امريكية تخلع الكمامة وترفع قيود كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية غريغ أبوت، الثلاثاء، رفع معظم القيود المتبقية التي فرضت سابقا نتيجة جائحة كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات وتحديد أنشطة الأعمال التجارية.

وشدد الحاكم الجمهوري في خطاب ألقاه الثلاثاء، على أنه يتوقع أن يستمر الناس في ممارسة المسؤولية الشخصية للحفاظ على سلامتهم دون تفويض من الحكومة، وقال: "لقد أتقن سكان تكساس العادات اليومية لتجنب الإصابة بـ(كوفيد 19)".

وأوضح أبوت أن الولاية ستلغي اعتبارا من 10 مارس الجاري فرض ارتداء الكمامات، وستسمح لكل الأنشطة التجارية بالعمل بنسبة 100 بالمئة.

وقال إن "كوفيد 19" لا يزال موجودا في تكساس والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، لكن "من الواضح من حالات الشفاء والتطعيمات وانخاض حالات الاستشفاء (الحالات التي تستلزم دخول المستشفيات)، والممارسات الآمنة التي يستخدمها سكان تكساس، أن تفويضات الولاية لم تعد ضرورية".

واستشهد أبوت بزيادة معدلات التطعيم وانخفاض معدل الإصابات على مستوى الولاية كمبرر إضافي، قائلا إن تكساس "في وضع أفضل بكثير الآن".

related

قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

Date: 2021-01-03 20:37:34
قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

تكساس تغرق بظلام دامس .. و واشنطن ترسل المولدات

Date: 2021-02-18 05:06:53
تكساس تغرق بظلام دامس .. و واشنطن ترسل المولدات

مسلح يطلق النار على متبضعين بسوق شعبية في امريكا ويوقع اصابات

Date: 2020-02-24 06:55:07
مسلح يطلق النار على متبضعين بسوق شعبية في امريكا ويوقع اصابات

امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد

Date: 2020-05-23 07:44:23
امريكا تعلن مقتل قياديين كبيرين بداعش احدهما "والي شمال" بغداد

خطيب جمعة طهران: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الى اللون الاحمر

Date: 2019-07-05 15:31:37
خطيب جمعة طهران: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الى اللون الاحمر

واشنطن تطلب التزام الهدنة وتشدد على الانسحاب من سوريا

Date: 2019-10-19 08:38:03
واشنطن تطلب التزام الهدنة وتشدد على الانسحاب من سوريا

بايدن يلغي حظر ترامب بشأن أصحاب "البطاقات الخضراء"

Date: 2021-02-25 04:49:55
بايدن يلغي حظر ترامب بشأن أصحاب "البطاقات الخضراء"

مجلس الشيوخ الامريكي يؤيد فرض عقوبات على تركيا

Date: 2019-12-12 06:36:01
مجلس الشيوخ الامريكي يؤيد فرض عقوبات على تركيا