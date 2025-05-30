أوكرانيون يهاجمون سيارة تجنيد عسكري (فيديو)

شفق نيوز/ اعترض نحو 100 مواطن أوكراني، مركبة تجنيد وثقبوا إطاراتها بمدينة كاميانيتس بوديلسكيي غربي أوكرانيا، وفقًا لتقارير رسمية صدرت في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

وقال مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في منطقة خميلنيتسكي، إن "أفعال المواطنين أبدت علامات على المقاومة المنظمة"، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية "د ب أ".

وأضاف أنه لم تتم السيطرة على الموقف إلا بمساعدة الشرطة والجيش.

وهددت السلطات المتورطين بمحاكمتهم بتهمة "الخيانة العظمى"، من بين تهم أخرى، على خلفية مهاجمة أفراد بالجيش في ظل الأحكام العرفية.

وتزايدت تقارير في الأسابيع القليلة الماضية بشأن الهجمات، التي أحيانًا ما تكون عنيفة، ضد موظفي مكاتب التجنيد.

يشار إلى أن حرس الحدود الأوكراني تمكن من منع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق في شهر فبراير/شباط العام 2022.

وقررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو.