أوكرانيا: مؤشرات على بدء هجوم روسي واسع شرق كييف

شفق نيوز / أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الاثنين، وجود مؤشرات عن استعداد الجيش الروسي لشن هجوم واسع في شرق البلاد، لغرض تأمين سيطرته الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الأوكرانية، أن "القوات الروسية استكملت تجميع قواتها لشن الهجوم"، لافتاً إلى أن " الجيش الأوكراني، استعاد السيطرة على بلدات عدة ومواقع في محيط مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، اقتربت من إنهاء شهرها الثاني، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.