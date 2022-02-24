أوكرانيا.. دوي انفجار جديد يضرب العاصمة كييف

شفق نيوز/ سُمع دوي انفجار جديد في العاصمة الأوكرانية كييف، ظهر اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وأشارت وسائل الإعلام؛ إلى عدم صدور بيان من المسؤولين حتى الآن بشأن دوي الانفجار الجديد.

وفجر الخميس، سمع دوي انفجارات هائلة جراء قصف روسيا مدنا أوكرانية عدة إثر العملية العسكرية التي أطلقتها ضد مناطق شرقي البلد الجار.

وشهدت مدن خاركوف، وكراماتورسك، وماريوبول، وميكولايف وأوديسا، فضلا عن كييف، انفجارات متتالية.

وفي السياق، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن روسيا بدأت هجمة ضد بلادها من جهتي بيلاروسيا والقرم.

وأضافت، في بيان، أن القوات الروسية نفذت الهجوم من جهة حدود بيلاروسيا، بدعم ومساندة من قبل قوات الأخيرة.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وقطع العلاقات مع روسيا.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس.

وقال في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها"، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي.