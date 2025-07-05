أوكرانيا تُجنّد طيارين مدنيين للدفاع الجوي

شفق نيوز - كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم السبت، السماح بتجنيد متطوعين من الطيارين المدنيين للمشاركة في مهام الدفاع الجوي.

وقال سيرغي ياكوبينكو، نائب رئيس الإدارة الرئيسية للطيران المدني الأوكراني، إنه "سيتم تشكيل مجموعات دفاع جوي على أساس التشكيلات الطوعية للمجتمعات المحلية، وستضم هذه المجموعات مشغّلي طائرات مسيّرة وطياري طائرات خفيفة".

وأشار إلى استقبال مجموعات تشغيل المسيرات، فئات من الأشخاص الذين تم شطبهم من سجلات الخدمة العسكرية أو غير الخاضعين للتجنيد، فيما يُشترط على المنضمين إلى الفرق الجوية أن يكونوا لائقين طبياً ويتمتعوا بخبرة في الطيران أو الصيانة الجوية، وستُعطى الأفضلية للطيارين العسكريين المتقاعدين".

وأضاف أن "إعادة تدريب الطيارين المدنيين على تشغيل هذه الطائرات تتطلب وقتا أقل مقارنة بإعدادهم لمهام قتالية كاملة".

وتابع أن الطائرات الخفيفة المعدلة ستُصنف كطائرات تجريبية لضمان قبولها في الخدمة العملياتية بالقوات الجوية الأوكرانية، التي ستتولى مسؤولية التدريب والتشغيل.

وختم حديثه قائلاً إن "المتطوعين في هذه الوحدات لن يتمتعوا بحصانة من التجنيد الإجباري"، في إشارة إلى الاحتياجات الملحة في صفوف القوات المسلحة.

هذا وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة، عن اتفاقه خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ، على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية.