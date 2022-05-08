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أوكرانيا تهدد بنسف جسر القرم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-08T16:46:11+0000
أوكرانيا تهدد بنسف جسر القرم

شفق نيوز / هدد مستشار وزير الداخلية الأوكراني، يوم الأحد، بتدمير جسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، لكنه اعترف أن كييف لا تملك الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك حاليا.

وقال فيكتور أندروسوف إن "مصير جسر القرم مختوم، وسيتم تدميره حتما، وهذه مسألة وقت لا أكثر".

وأقر أندروسوف، أن كييف لا تستطيع استهداف الجسر حاليا، قائلا: "لم نحصل على مثل هذا السلاح، وبالأحرى نملكه لكن أوكرانيا تحتاج إلى الاقتراب من سواحل بحر آزوف لتحقيق ذلك".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الضابط في القوات اللاتفية يانيس سلايدينش لوسائل الإعلام في وقت سابق، أن هناك معلومات عن تخطيط أوكرانيا لضرب جسر القرم بالتزامن مع عيد النصر في روسيا يوم 9 آيار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت من أنها ستشن ضربات على "مراكز صنع القرار" في أوكرانيا وخصوصا في كييف، ردا على أي عمليات تخريبية في الأراضي الروسية.

ويبلغ طول جسر القرم 19 كم، ما يجعل منه أطول جسر في أوروبا، حيث تم إنشاؤه في أعقاب عودة القرم لربطها بروسيا، وبالإضافة إلى أهميته القصوى لحركة النقل السككي وخطوط الكهرباء، يلعب هذا الجسر دورا مهما في إمداد روسيا قواتها في شبه جزيرة القرم.

 

 

 

 

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