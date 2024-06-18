أوكرانيا تهاجم 10 مناطق روسية وحريق بمستودعات نفط

شفق نيوز/ أكد حاكم منطقة روستوف جنوب روسيا، اندلاع النيران بمستودعات نفط، بعد هجوم بطائرة مسيرة، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ضمن بلدة آزوف التابعة للمنطقة.

وكتب فاسيلي غولوبيف على تلغرام "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات"، وفقا لما ذكرته رويترز.

ولم يذكر غولوبيف هوية الطائرة المسيرة المهاجمة، غير أن أوكرانيا دأبت على مهاجمة منشآت في بلدات ومدن روسية بواسطة الطائرات المسيرة.

كذلك غالبا ما تنشر روسيا أخبارا عن حرائق في مستودعات نفط في مناطق روسية قريبة من أوكرانيا، ومعظمها ناجم عن هجمات أوكرانية بواسطة الطائرات المسيرة.

وعلى الصعيد ذاته، هاجم الجيش الأوكراني أكثر من 10 بلدات وقرى في منطقة كورسك الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون إصابة أحد، وفقا لما نشره القائم بأعمال حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف على قناته على تطبيق تلغرام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب سميرنوف، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية بالتشويش على 12 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.

ودمرت الهجمات الأوكرانية خطوط الكهرباء في قرية كراسنوكتيابرسكي، كما تركت قريتي فولفينو وفولفينسكي في منطقة غلوشكوفو بدون كهرباء. وقال المحافظ في مدونته إن أعمال الإصلاح ستبدأ عندما يسمح الوضع بذلك.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة فوق مناطق بيلغورود وفورونيج وليبيتسك خلال الليل، كما أسقطت مسيرة سابعة فوق منطقة كراسنودار.