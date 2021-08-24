أوكرانيا تنفي تصريحات أحد مسؤوليها بشأن اختطاف طائرة إجلاء في كابل

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، الحديث عن "اختطاف" لطائرة إجلاء أوكرانية في كابل، وذلك بعد أقل من ساعة من ما كشفه بهذا الخصوص نائب وزير الخارجية، يفغيني ينين.

وقال نيكولينكو، لوكالة إنترفاكس الأوكرانية "نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص الضروريين قد استقلوا الطائرة الضرورية في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم".

وتابع قائلا: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل، أو في أي مكان آخر. المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير خارجية أوكرانيا، يفغيني ينين، أنه في 17 أغسطس، قام مجهولون باختطاف طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتم "اختطافها من قبل مجهولين وتوجهوا بها إلى إيران".