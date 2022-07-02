أوكرانيا تنشئ "أول جيش درون".. هل يشكل تهديداً جديداً لروسيا ويغيّر مسار الحرب ؟

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، عن إنشاء أول جيش من الطائرات المسيرة "بدون طيار" في العالم، خطوة عدها محللون "انعكاسا للنتائج الإيجابية التي حققتها الدرونز في الحرب مع روسيا.

ووفق محللين فإن الطائرات المسيرة تتميز بأن تكلفة تشغيلها أقل من الطائرات الحربية التقليدية، ويمكنها تنفيذ هجمات ضد أهداف حيوية في مهام انتحارية، أو حتى ضرب العدو والعودة إلى قواعدها، لكنها تتفاوت في قوتها وفقا لعدة معايير، والتي من أبرزها مدى الطائرة وزمن التحليق المتواصل والتسليح، إضافة إلى تقنيات الرصد والاستطلاع.

وقال فيدوروف بمنشور على تويتر، إن "هذا الإعلان تم بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.. نقوم بإنشاء أول جيش من الطائرات المسيرة في العالم". وأضاف أن "الهدف الأولي هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال"، داعيا إلى التبرع بالمال لشراء الطائرات، أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش.

وخلال الحرب، أنشأ هواة هذه الطائرات مجموعة على "فيسبوك" تضم أكثر من 15 ألف عضو، يتداولون نصائح حول كيفية مساعدة القوات الأوكرانية، حيث تمتلك كييف مجتمعا مزدهرا من الخبراء في هذا المجال، بعضهم تلقى تعليمه بجامعة الطيران الوطنية أو جامعة كييف التقنية.

وتلك الخبرة ترسخت لدى الأوكرانيين، بسبب النزاع طويل الأمد مع الانفصاليين بشرق البلاد، وهو ما يجعلهم قادرين على نقل تلك الخبرات للصراع الحالي مع روسيا، كما حصلت أوكرانيا على طائرات مسيرة من عدة دول، ومنها "سويتش بليد" الانتحارية وطائرات كاميكازي أميركية وبيرقدار التركية.

نجاحات كبيرة

وحول أهمية الدرونز، قال المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ليون رادسيوسيني، إن الطائرات المسيرة حققت نجاحات كبيرة لأوكرانيا في الحرب كان أبرزها "بيرقدار" التركية التي جعلت الغلبة لكييف في حرب المعلومات ومكنتها من استهداف الأرتال والدبابات الروسية وخاصة في الشمال نظرا لطبيعة التضاريس حتى انسحبت موسكو واتجهت للشرق خشية مزيد من الخسائر.

وأضاف رادسيوسيني، أن الطائرات المسيرة رغم أنها تعد أهدافا سهلة للجيوش المتطورة التي تمتلك أنظمة دفاع جوي قوي إلا أن نجاحاتها في أوكرانيا جعلت الغرب يغير من استراتيجياته ويضعها ضمن المساعدات العسكرية، لافتا إلى أن الدرونز خلقت مفهوما جديد للقوة بعد الدور الذي لعبته في الدفاع عن المدن الأوكرانية.