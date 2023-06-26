أوكرانيا تكشف نتائج "الهجوم المضاد": نخوض قتالاً عنيفاً على كل الجبهات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الاثنين، استعادة أراض ومساحات واسعة، من القوات الروسية على خط الجبهة الجنوبي، نتيجة "الهجوم المضاد"، لكنها أقرت بأن الوضع في ساحة المعركة لم يتغير سوى بقدر "ضئيل" على مدى الأسبوع الماضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية حررت حوالي 130 كيلومترا مربعاً في الجنوب منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرة إلى عدم وجود تغيير كبير على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي".

وتابعت ماليار، أن الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد نحو 250 اشتباكا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن "قتالاً عنيفاً ما يزال متواصلاً هناك".

وأضافت أن "أوكرانيا بدأت عمليات هجومية مضادة في شرق البلاد واستعادت مسافة تتراوح من كيلومتر إلى كيلومترين في كل منطقة من المناطق التي شهدت هذه العمليات، ومن بينها باخموت"، لافتة إلى أن "القوات الأوكرانية حررت بلدة ريفنوبيل في مقاطعة فولنوفاخا بمنطقة دونيتسك".

وبدعم من المساعدات العسكرية الغربية، استعاد الجيش الأوكراني في هذه المرحلة حوالى 10 مواقع، معظمها على الجبهة الجنوبية حيث يحاول اختراق الدفاعات الروسية، ولا تزال الخطوط الرئيسية تبعد عدة كيلومترات.