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أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-13T17:36:28+0000
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قطع كييف علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بسبب اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأعربت الخارجية الأوكرانية في بيان عن إدانتها "بشدة قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، معتبرة هذا القرار "محاولة لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا من قبل بيونغ يانغ".

وأوضحت كييف أنه "ردا على مثل هذا العمل غير الودي، أعلنت أوكرانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وذكرت الخارجية الأوكرانية في بيانها أن الاتصالات السياسية والاقتصادية مع كوريا الشمالية لم تكن موجود بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.

واعترفت كوريا الشمالية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في وقت سابق يوم الأربعاء.

وفي نفس اليوم، أشار الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سون، إلى أن حكومة كوريا الديمقراطية على استعداد تام لدعم موقف روسيا بشأن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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