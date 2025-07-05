أوكرانيا تقصف مطاراً روسياً وموسكو تعلق الطيران في مطارين

شفق نيوز – كييف/ موسكو

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، يوم السبت، عن قصفها مطار بوريسوغليبسك في منطقة فورونيج الروسية، مؤكدة إصابتها مستودعاً للقنابل وطائرة تدريب في العملية.

في المقابل، أعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الروسية تعليق حركة الطيران في مطاري إيجيسك وإيفانوفا تحسباً لهجمات بمسيرات أوكرانية محتملة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 94 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق روسية متعددة خلال الليلة الماضية، في تصعيد جديد بين الطرفين.