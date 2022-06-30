أوكرانيا تفرض حظراً جوياً وعقوبات على سوريا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يشتمل على قطع العلاقات القنصلية"، لافتة إلى "بدء فرض حظر تجاري على سوريا وعقوبات"، دون إيضاح طبيعتها.

وكانت سوريا، قد أعلنت أمس الأربعاء، الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، المعلنتين من جانبٍ واحدٍ، واللتين تحظيان باعترافٍ من قبل روسيا.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، منذ بدايتها في 24 شباط 2022، والتي تقول عنها روسيا إنها تهدف من خلالها حماية جمهوريتي "لوجانسك" و"دونيتسك".