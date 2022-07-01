أوكرانيا تعلن إنشاء جيش من الطائرات المسيرة.. تقارير غربية: تهديدها خطير لروسيا

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنشاء أول جيش من الطائرات المسيرة في العالم، وفيما بينت تقارير إعلامية غربية أن "نوعاً معيناً من هذه الطائرات يشكل "تهديداً" لروسيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، في تغريدة على موقع تويتر عن "إنشاء أول جيش مسيرات (درون) في العالم"، مبينا أن "هذا الإعلان تم بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح المسؤول الاوكراني "نقوم بإنشاء أول جيش من الطائرات المسيرة في العالم"، مبينا أن "الهدف الأولي هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال".

ودعا المسؤول الأوكراني إلى "التبرع بالمال لشراء الطائرات، أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش".

من جهتها قالت صحيفة "دايلي بيست" في خبر نشرته واطلعت عليه شفق نيوز إن "طائرات كاميكازي بدون طيار بعيدة المدى تشكل تهديدا جديدا لروسيا، ويمكن لهذه الطائرات المسيّرة أن تقطع مئات الأميال دون الحاجة إلى مشغل، وهي صغيرة بما يكفي للتهرب من الدفاع الجوي الروسي، المصمم للكشف عن الطائرات المقاتلة والصواريخ والاشتباك معها

وبحسب موقع قناة الحرة الأمريكية فإن "مصدر قلق روسيا هو أن أوكرانيا قادرة على صنع هذه المنتجات بثمن بخس وبسهولة. ويمكن شراء هياكل الطائرات والمحركات وأنظمة التوجيه تجاريا وتجميعها دون الكثير من الخبرة التقنية.

ويمكن أن تلحق هذه الطائرات أضرارا بملايين الدولارات إذا اصطدمت بخزان وقود أو أشعلت النار في سفينة بحرية راسية".

ويبين الموقع الأمريكي أنه "اعتمادا على التكلفة النهائية للطائرة، يمكن أن تكون أرخص من الصواريخ التي ستستخدمها روسيا لإسقاطها".