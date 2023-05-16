أوكرانيا تعلن إسقاط "جميع" الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف وموسكو: نتقدم في باخموت

شفق نيوز/ أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوغني اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده أسقط جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية، وعددها 18 صاروخا من طرز مختلفة.

وأوضح زالوغني عبر تطبيق "تيلغرام" أن روسيا أطلقت ستة صواريخ كينغال باليستية من طائرات، وتسعة صواريخ كروز من طراز كاليبر من سفن في البحر الأسود، وثلاثة صواريخ إسكندر من قواعد برية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وثلاث طائرات مسيرة للاستطلاع، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عاد إلى كييف بعد جولة أوروبية تلقّى خلالها تعهّدات بتزويد بلاده بمسيّرات هجومية وصواريخ أرض-جو، مبدياً تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو في ختام جولة استمرت ثلاثة أيام في المملكة المتحدة "عائد إلى بلادي وبجعبتي... أسلحة قوية جديدة للجبهة".

وأكد نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، أنه "فتح الباب أمام تدريب طيارين أوكرانيين من الآن".

وجاءت زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية في أعقاب زيارات أجراها إلى روما وبرلين وباريس، وفي وقت أعلنت فيه أوكرانيا أنّها حققت "أول نجاح" في هجومها في محيط باخموت شرقا، المدينة التي تتركّز فيها المعارك منذ أشهر والتي أصبحت بغالبيتها في يد الروس.

وفي المقابل، تقول روسيا إنها تحقق تقدما داخل هذه المدينة التي تحاول بلا كلل السيطرة عليها، منذ الصيف الماضي، رغم الخسائر الكبيرة من دون أن تنجح في ذلك حتى الآن.

لكن موعد الهجوم المضاد الذي أُعلن أنه وشيك، لم يحن بعد، بحسب زيلينسكي الذي أكد "التحضير" للعمليات، مشددا في المقابل على أن كييف "بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وفي أعقاب لقائه برئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، في المقر الصيفي لرؤساء الوزراء البريطانيين في تشيكرز بشمال غرب لندن، أقر زيلينسكي بأنّها "فترة صعبة".