أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد من المسيرات البحرية

شفق نيوز/ أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم السبت، دخول لواء جديد للمسيرات البحرية كجزء من قواتها العسكرية، فيما وصف مسؤول رفيع هذه القوة الجديدة بأنها "اختراع فريد من نوعه".

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان عبر موقع "فيسبوك" إن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سلم خلال الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، راية القتال للواء 385 المنفصل من الأنظمة البحرية المسيرة ذات المهام الخاصة التابعة للقوات البحرية الأوكرانية".

ولم يعلن الجيش الأوكراني عن وجود مثل هذه الوحدة من قبل، فيما وصف رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، المسيرات البحرية بأنها "اختراع فريد من نوعه" لمؤسسته.

وأكد ماليوك استخدام هذه المسيرات البحرية لاستهداف جسر القرم وسفن حربية وناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وفي وقت سابق أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تنفذ بالتنسيق مع الرعاة الغربيين، كثيرا من الهجمات بمسيرات جوية وبحرية"، بينها الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي أدى إلى مقتل مدنيين.

وعزا باتروشيف ذلك إلى حقيقة أن "الولايات المتحدة وتوابعها، بعد أن أدركوا استحالة إلحاق الهزيمة بروسيا من خلال الأعمال القتالية وحدها، لجأوا بنشاط لاستخدام الأساليب الإرهابية".