أوكرانيا "تطمئن العالم" وتخمد حريقاً كاد يتسبب بـ"كارثة نووية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، إخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وكانت أوكرانيا قالت في الساعات الأولى من صباح اليوم إن القوات الروسية هاجمت المحطة وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من خمسة طوابق.

وحذر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا من أن انفجار المحطة النووية سيتسبب بكارثة نووية تفوق بعشرة أضعاف كارثة تشيرنوبل.

وفي السياق قالت وزيرة الطاقة الأمريكية إنها "تحدثت مع نظيرها الأوكراني بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية".

وأضافت في تغريدة لها أن "وزارة الطاقة الأمريكية فعلت فريق الاستجابة للحوادث النووية وتراقب الأحداث بمحطة زابوريجيا"، مشيرة الى أن "مفاعلات المحطة محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان".

واكدت الوزيرة الأمريكية بالقول، "لم نر أي قراءات تفيد بارتفاع الإشعاع بالقرب من محطة زابوريجيا النووية".

الى ذلك اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤول في الأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية للاطلاع على الوضع بمحطة زابوريجيا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن انضم لنظيره الأوكراني في دعوة روسيا لوقف أنشطتها العسكرية في منطقة زابوريجيا.

ومحطة زابوريجيا التي بنيت في 1985 حين كانت أوكرانيا لا تزال جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق تضم ستة مفاعلات نووية وتوفر جزءا كبيرا من احتياجات البلاد من الكهرباء.