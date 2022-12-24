أوكرانيا تطالب باعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين لروسيا.. وطهران لزيلينسكي: ستخذلك واشنطن

شفق نيوز / طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، اليوم السبت، باستبدال العقوبات غير "المجدية" ضد إيران، بسياسة القبض على موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم.

وقال بودولاك عبر صفحته على "تليغرام"، إن "إيران تعتزم رفع كمية الأسلحة التي توردها إلى روسيا، متحدية العقوبات والقرارات الدولية"، مطالبا بـ"استبدال العقوبات الدولية التي غير المجدية، ضد طهران، بسياسة اعتقال موردي الأسلحة الإيرانيين وتدمير منتجاتهم".

من جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، صحة الادعاءات الأوكرانية، حول تزويد طهران لموسكو بـ"المسيرات"،

وحث كنعاني الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على "الاتعاظ من مصائر الزعماء الذين ساروا في ركب الولايات المتحدة، وأغرتهم بالمساعدات، ثم خذلتهم في نهاية المطاف".

وتتهم كييف وفي أكثر من مناسبة، طهران، بتزويد موسكو بطائرات مسيرة تستخدمها الأخيرة في حربها ضد كييف، وصلت الى حد اتهامها بوجود قوات من الحرس الثوري الإيراني، على الحدود الأوكرانية للتعاون العسكري مع القوات الروسية، ولكن طهران تنفي ذلك باستمرار، وتؤكد عدم تدخلها بالحرب القائمة في أوروبا.