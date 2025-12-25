أوكرانيا تضرب "قلب" المشتقات النفطية في جنوب روسيا

شفق نيوز – كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استهداف مصفاة نفطية في روسيا باستخدام صواريخ متطوّرة، تسبّبت بوقوع انفجارات داخل المصفاة.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نوفوشاختينسك لتكرير النفط في منطقة روستوف الروسية باستخدام صواريخ ستورم شادو، ما أدى إلى وقوع عدة انفجارات في الموقع".

وأضافت الهيئة في بيانها الذي نشرته عبر تطبيق "تيليغرام"، ان "المصفاة تُعد من أكبر مورّدي المنتجات النفطية في جنوب روسيا، وتلعب دوراً مهماً في إمداد القوات الروسية بالوقود".

ويأتي استهداف مصفاة نوفوشاختينسك في إطار تصعيد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة داخل الأراضي الروسية، في محاولة لإضعاف قدرات موسكو اللوجستية والعسكرية.

وتُعد منطقة روستوف من المناطق الاستراتيجية لروسيا، نظراً لقربها من مسرح العمليات في شرق أوكرانيا، واحتضانها منشآت صناعية ونفطية حيوية.