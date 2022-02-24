أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

شفق نيوز / أعلنت الرئاسة الأوكرانية، يوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل، وفما وصف هذه السيطرة بانها "اعلان حرب على أوربا برمتها"، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحقيق جميع المهام الموكلة لقواتها وتدمير 83 موقعا عسكريا اوكرانياً.

وقال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها شفق نيوز إن "القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة "تشرنوبل" النووية وهذا بمثابة إعلان حرب على أوروبا برمتها".

وأضاف الرئيس الاوكراني أن "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن "العملية التي ينفذها الجيش الروسي مستمرة، وأنها حققت جميع المهام المنوطة بها ليوم الخميس".

وأضاف كوناشينكوف أن "كتائب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تمكنت من اختراق الدفاع المجهز تجهيزا جيدا للقوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 6-8 كيلومترات في العمق الأوكراني "بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران الحربي الروسي".

وأضاف المسؤول الروسي "تم بنجاح تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى القوات المسلحة الروسية لهذا اليوم".

وتابع كوناشينكوف أن "الاستخدام المشترك للغطاء الجوي والقوات المحمولة جوا في اتجاه القرم كفل تقدم القوات الروسية إلى مدينة خيرسون وهذا أتاح فتح قناة شمال شبه جزيرة القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه الجزيرة"، التي كانت أوكرانيا قد قطعتها عن شبه الجزيرة الروسية، مبينا أن "الضربات الروسية أسفرت عن تدمير 83 موقعا عسكريا أوكرانيا".

وأشار المسؤول الروسي الى أنه"منذ انطلاق عمليتنا العسكرية أسقطنا مقاتلتي Su-27، ومقاتلتي Su-24 وطائرة هليكوبتر وأربع طائرات هجومية بدون طيار من طراز (بيرقدار TB-2) تابعة للقوات الأوكرانية".