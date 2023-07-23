أوكرانيا تصد هجوما لروسيا على ميناء أوديسا جنوب البلاد

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تيليغرام إن منظومات الدفاع الجوي صدت هجوما روسيا آخر على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وحذر كيبر السكان من تصوير القتال الجوي.

وفي وقت لاحق، أعلن حاكم منطقة أوديسا مقتل مدنيّ واحد على الأقلّ وإصابة 15 شخصا بينهم أطفال بجروح.

وقال "نُقِل 14 شخصا إلى مستشفيات في المدينة، ثلاثة منهم أطفال".

وكان كيبر تحدث في بادئ الأمر عن "أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية وبمبان سكنية وبمؤسسة دينية".

من جهته، طالب رئيس الإدارة الرئاسيّة أندريه يرماك بـ"مزيد من أنظمة الصواريخ الدفاعيّة" والصواريخ التكتيكيّة لأوكرانيا.

وكان أعلن سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.

وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.