أوكرانيا تدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار

شفق نيوز / دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، يوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في إقليم دونباس، وذلك بعد أقل من 48 ساعة، من قصف الجيش الأوكراني، مناطق في دونيتسك، تقول إن "إنفصاليين روس" يسيطرون عليها.

وكتب زيلينسكي، تغريدة له على تويتر، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر اتصال هاتفي، الوضع الأمني الحالي في إقليم دونباس.

وأوضح زيلينسكي أنه أبلغ ماكرون، بـ"الوضع الأمني ​​الحالي والقصف الاستفزازي الجديد"، مردفاً بالقول "إننا نؤيد تكثيف عملية السلام (...)، نحن نؤيد الاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية والوقف الفوري لإطلاق النار".

وكان الجيش الأوكراني، قد قصف ليلة الجمعة - وصباح السبت، بالمدفعية، مناطق متفرقة من "جمهورية دونيتسك الشعبية" ضمن إقليم دونباس، كما أطلق 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات "مينسك".

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة، وظهر في مقطع مصور وهو يقول "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية، لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

هذا وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في دونيتسك، وفق بيان لها، إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل، على خلفية القصف الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.

ويأتي ذلك، على وقع تأهب عسكري روسي، عند حدوده مع أوكرانيا، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية غزو روسي وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.