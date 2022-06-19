أوكرانيا تحظر الموسيقى والكتب الروسية والبيلاروسية

شفق نيوز / صوت البرلمان الأوكراني، يوم الأحد، على حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروسيا.

وقال النائب الأوكراني جيليزنياك، على قناته في تيليغرام، إن "قرار حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس إلى الأراضي الأوكرانية، هو قرار مؤقت".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك، فيما أشار إلى أن، روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.