أوكرانيا تحاول ردم "هوة" الهجوم المضاد عبر المسيرات والقذائف العنقودية

شفق نيوز/ قالت سلطات مقاطعة دونيتسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كويبيشيفسكي بثلاث قذائف عنقودية.

وأعلنت السلطات مقتل طفلة نتيجة قصف أوكراني استهدف مركز التسوق في مدينة دونيتسك.

وتسلمت أوكرانيا القذائف العنقودية من الولايات المتحدة تموز الفائت، ما أثار ردود فعل غاضبة من روسيا على اعتبار أن هذا السلاح تحرمه أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقالت واشنطن إن الغاية من إمداد أوكرانيا بهذا السلاح هو ضمان ألا توقف روسيا تقدم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف حاليا.

وازدادت أيضا في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل يونيو.

ما هي الذخائر العنقودية؟

في التعريف، الذخائر العنقودية أسلحةٌ تتكوّن من حاويةٍ تُفتح في الهواء، وتَنثُر أعداداً كبيرةً، من القنابل الصغيرة أو الذخائر الصغيرة المتفجِّرة.

تُلقى الذخائر العنقودية من الجو أو البحر أو البر، وغالبية الذخائر الصغيرة التي تطلقها معدّ للانفجار عند الاصطدام، لكنها تتسم بميزة السقوط الحر، أي أنها غير موجّهة نحو هدف معيّن.

وفق المعطيات الدولية الرسمية، أنتجت 34 دولة أكثر من مئتي نوع من الذخيرة العنقودية.

وتُخزّن 87 دولة هذه الذخائر، من بينها 16 دولة استخدمتها بالفعل، خلال النزاعات المسلحة.

وتسبّب استخدام تلك الأسلحة بشكل واسع في انتشار آلاف، وربما ملايين الذخائر الصغيرة غير المنفجرة، في الكثير من البلدان والمناطق، مما يشكل خطرا بالغا على المدنيين.

وبسبب خطورتها، اعتمد مؤتمر دبلن، في مايو 2008، اتفاقية الذخائر العنقودية.

وتضع الاتفاقية قواعد صارمة لضمان عدم استخدام الذخائر العنقودية، والتخلص منها.