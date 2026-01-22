أوكرانيا تتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول "ضمانات ما بعد الحرب"

شفق نيوز- دافوس

توصّلت أوكرانيا، مساء الخميس، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية حول ما وصفته بضمانات ما بعد الحرب، وفقاً لما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا.

حيث أكد زيلينسكي في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه بنظيره الأميركي دونالد ترمب في المدينة السويسرية، توصّلهما إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأميركية لما بعد الحرب، وهي قضية رئيسية في وضع خطة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين أن موضوع الضمانات الأمنية "تم إنجازه".

وأضاف الرئيس الأوكراني، "يجب أن يوقّع الطرفان، الرئيسان، على الوثيقة، ثم ستُحال إلى البرلمانين الوطنيين".

غير أن زيلينسكي أشار إلى أن قضية الأراضي التي تطالب بها موسكو في شرق أوكرانيا "لم يتم حلها بعد" في المفاوضات لإنهاء الحرب.

وأوضح، أن "كل شيء يدور حول الجزء الشرقي من بلادنا، كل شيء يدور حول الأراضي، هذه هي المشكلة التي لم نحلها بعد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق الخميس، ⁠أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "جيداً جداً"، موضحاً أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ⁠هي ‌أن" الحرب ⁠في أوكرانيا يجب أن تنتهي".

وتحدث ترمب لفترة وجيزة إلى ‌الصحافيين بعد مغادرته الاجتماع مع زيلينسكي، الذي ذكر البيت الأبيض أنه استمر نحو ساعة تقريباً.