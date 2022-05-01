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أوكرانيا تتهم روسيا بالاستيلاء على كميات هائلة من حبوبها وموسكو ترد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-01T05:17:43+0000
أوكرانيا تتهم روسيا بالاستيلاء على كميات هائلة من حبوبها وموسكو ترد

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي إن "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب تم إخراجها من مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.

وتعتبر أوكرانيا منتجا رئيسيا للحبوب، وقد أدت الحرب إلى تقليص الصادرات وارتفاع أسعار الحبوب العالمية، ما أثار القلق بشأن حدوث نقص حاد الصادرات الأوكرانية.

ونفى الكرملين مزاعم أوكرانيا قائلا إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.

وكانت قد قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.

وشملت صادرات أبريل 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب.

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