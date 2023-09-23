أوكرانيا تتحدث عن مقتل جنرالات روس "كبار" في قصف صاروخي

شفق نيوز/ أعلنت أوكرانيا اليوم السبت، أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، الجمعة.

وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".

وكشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الهجوم أدى إلى مقتل "9 أشخاص على الأقل" بينهم جنرالات، حسبما صرح لإذاعة صوت أميركا.

وامتنع بودانوف عن التعليق عما إذا كانت صواريخ غربية الصنع استُخدمت في الهجوم.