أوكرانيا.. انفجارات وانقطاعات للكهرباء في مناطق متفرقة

شفق نيوز / سُمع دوي انفجارات، في عدد من المناطق والمدن الأوكرانية التي شهد بعضها انقطاعات جزئية أو كلية للكهرباء، يوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في كامل أراضي البلاد.

وأكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، وقوع انفجارات في 3 مناطق من العاصمة، وسط دعوات للمواطنين للاختباء في الملاجئ ومحطات المترو، التي توقفت حركة القطارات فيها كليا، مع انقطاعات للكهرباء في بعض مناطق المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن سلطات خاركيف أكدت "تعرض مواقع للبنية التحتية الحساسة للضربات، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل في المدينة، ما أدى إلى توقف حركة قطارات الأنفاق".

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارت وانقطاعات للكهرباء واسعة النطاق في مقاطعات كييف، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف، وكيروفوغراد، وبولتافا، وجيتومير، وفينيتسا، ومناطق خاضعة للسيطرة الأوكرانية في زابورجيه، فيما أكدت السلطات إصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة أوديسا.

وأفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من شبكة السكك الحديدية في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك ومناطقة السيطرة الأوكانية في دونيتسك، حيث تم تشغيل قاطرات الديزل الاحتياطية.