أوكرانيا: استهدفنا ناقلتي نفط قرب سواحل تركيا

شفق نيوز- كييف

أعلنت أوكرانيا، يوم السبت، مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط قرب سواحل تركيا.

وأفاد مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، بأن طائرات أوكرانية بدون طيار تحت الماء استهدفت ناقلتين تابعتين لما يُسمى بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر الأسود.

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى ناقلات النفط الروسية القديمة المخفية، للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال المصدر الأمني الأوكراني لشبكة CNN إن طائرات "Sea Baby" البحرية بدون طيار استُخدمت في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والبحرية.

وأضاف المصدر أن الناقلتين لحقت بهما أضرار بالغة، وخرجتا فعلياً من الخدمة، مضيفاً: "هذا سيُوجه ضربة قوية لنقل النفط الروسي".

وكانت السلطات التركية ومصادر ذكرت، أمس الجمعة، أن انفجارين استهدفا ناقلتي نفط في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور التركي مما تسبب في اندلاع حريقين بهما، وأُطلقت عملية لإنقاذ من كانوا على متنهما.

وذكرت وزارة النقل التركية أن انفجاراً أصاب الناقلة "كايروس" التي يبلغ طولها 274 متراً، مما أدى إلى اندلاع حريق بها بينما كانت تبحر في البحر الأسود قادمة من مصر في طريقها إلى روسيا، وفق "رويترز".

وأضافت الوزارة أن زورقي إنقاذ وقاطرة وسفينة إغاثة أُرسلت على الفور إلى موقع الحادث، مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 وجميعهم بخير.

وقالت مديرية الشؤون البحرية التركية إن الناقلة "كايروس" كانت في طريقها إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي عندما أبلغت عن وقوع "اصطدام خارجي" تسبب في الحريق بينما كانت على بعد 28 ميلاً بحرياً من الساحل التركي.

وأضافت أن ناقلة أخرى تدعى "فيرات" تعرضت أيضاً لانفجار بينما كانت تبحر على بعد 35 ميلاً بحرياً قبالة الساحل التركي في موقع أبعد إلى الشرق في البحر الأسود، وأوضحت المديرية أنها رصدت دخاناً كثيفاً في غرفة المحركات، لكن جميع أفراد الطاقم وعددهم 20 بخير.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلتين مدرجتان على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وعلى مدى السنوات الماضية، وقعت حوادث اصطدام سفن بألغام في البحر الأسود، كما جرى رصد بعض الألغام طافية في المياه.

وذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن البحري أن الناقلة "كايروس" كانت ترفع علم جامبيا، وأضافت أن التقارير تشير إلى أن السفينة قد تكون اصطدمت بلغم وأنها معرضة لخطر الغرق.

وأوضحت السلطات أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة دون انقطاع.