أوكرانيا.. استقالة قائد القوات البرية بسبب "مأساة ساحة التدريب"

شفق نيوز/ أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، الميجر جنرال ميخايلو دراباتي، يوم الأحد، استقالته من منصبه؛ إثر "مأساة" وقعت في ساحة تدريب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكتب دراباتي في منشور عبر "فيسبوك" قائلاً إن "هذه خطوة واعية أملاها شعوري الشخصي بالمسؤولية عن المأساة التي وقعت في ساحة التدريب 239، وأدت إلى مقتل عدد من جنودنا".

وكان بيان سابق نُشر على صفحة القوات البرية في تطبيق "تيليغرام" قد ذكر أن 12 جنديًا قُتلوا وأُصيب 60 آخرون بضربة صاروخية روسية، اليوم الأحد.

وأضاف دراباتي: "هؤلاء شبّان من كتيبة تدريب، وكان معظمهم في الثكنات، كان من المفترض أن يدرسوا ويعيشوا ويقاتلوا، لا أن يموتوا، أقدّم أحرّ التعازي لعائلات الضحايا ولكل من تأثر بهذه المأساة".

ويتولى دراباتي قيادة القوات البرية، أحد أعلى المناصب في الجيش الأوكراني، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.