وكالة أميركية: ترمب خطط لاعتقال مادورو بمساعدة طيّاره الخاص

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة أنباء أميركية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل مخطط لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن طريق تحويل رحلة جوية لطائرته الخاصة إلى مكان يسمح للسلطات الأميركية فيه إلقاء القبض عليه.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عميلاً اتحادياً قدم عرضاً جريئاً لكبير طياري مادورو، خلال اجتماع سري، حيث طلب منه تحويل وجهة طائرة الرئيس الفنزويلي بشكل سري لاعتقال الأخير.

وأشارت إلى أن العميل الأميركي وعد كبير الطيارين بأنه سيصبح "رجلاً ثرياً للغاية، إذا وافق على العرض".

ووصفت الوكالة المحادثة بأنها كانت "متوترة، حيث غادر الطيار بدون التزام بالتنفيذ، على الرغم من أنه قدم للعميل، إدوين لوبيز، رقم هاتفه المحمول وهي علامة على أنه قد يكون مهتما بمساعدة الحكومة الأميركية".

وعلى مدى الأشهر الـ16 التالية، حتى بعد تقاعده من وظيفته الحكومية في تموز/ يوليو الماضي، استمر لوبيز في الدردشة مع الطيار عبر تطبيق مراسلة مشفر.

وعلى نطاق أوسع، يكشف المخطط عن المدى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة، والتي تسعى منذ سنوات للإطاحة بمادورو، الذي تحمله المسؤولية عن تدمير الديمقراطية في فنزويلا الغنية بالنفط مع توفير شريان حياة لتجار المخدرات والجماعات الإرهابية وكوبا التي يديرها الشيوعيون.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس دونالد ترمب موقفاً أكثر تشدداً، حيث نشر آلاف الجنود والمروحيات الهجومية والسفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي لمهاجمة قوارب الصيد المشتبه في قيامها بتهريب الكوكايين من فنزويلا.

وأكد ترمب في منتصف الشهر الجاري أنه منح وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تفويضاً بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، مشيراً إلى أنه يدرس أيضاً تنفيذ عمليات برية هناك.