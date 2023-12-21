وكالة متخصصة: الجريمة السيبرانية كلفت الاقتصاد العالمي 6 تريليونات دولار خلال 2022

شفق نيوز/ كشفت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية، يوم الخميس، أن كلفة الجرائم الإلكترونية "القرصنة" في العالم خلال العام الماضي تجاوزت الستة تريليونات دولار.

وقال مدير شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني، خالد الهاشمي، خلال انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من المناورة السيبرانية التي أطلقتها الوكالة القطرية، إن الجريمة الإلكترونية تمثل أكبر مخاطر الثورة الرقمية الحديثة وذلك لارتفاع تكاليفها وأضرارها الاقتصادية.

وبين أن "الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي ستة تريليونات دولار خلال العام 2022، وسط تقديرات أن ترتفع التكلفة إلى 10.5 تريليون دولار في العام 2025، وذلك مع اتساع جبهات مواجهتها".

وأوضح الهاشمي أن "أضرار الجرائم الإلكترونية تشمل تلف البيانات وتدميرها، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الأموال والملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال، فضلاً عن ابتزاز الدول والحكومات والشخصيات العامة".