وكالة: قطر تؤجل شحنات غاز لأوروبا بسبب توترات البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة بلومبرغ، يوم الأربعاء، أن قطر تؤجل بعض الشحنات إلى أوروبا، بسبب الصراع في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النقل.

ونقل التقرير عن تجار مطلعين على الأمر قولهم إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير وإعادة جدولة الشحنات، وإن قطر تعدل وتعيد ترتيب الإمدادات العالمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتحول عمليات التسليم من أماكن أخرى وتبادل بشحنات متاحة بالقرب من أوروبا.

وأشار التقرير، وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبرغ، إلى أن قطر حولت مسار ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 15 يناير، بدلا من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن قطر لم تخفض صادراتها على الرغم من أن بعض الشحنات تستغرق وقتا أطول للوصول إلى وجهاتها.

وتسببت الهجمات العسكرية على السفن التجارية في البحر الأحمر، بانخفاض أحجام البضائع المنقولة عبره، لتتراجع على إثرها التجارة العالمية 1.3% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أساس شهري.

وترسل شركات الشحن العالمية Maersk وHapag-Lloyd سفنها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة حول طريق رأس الرجاء الصالح، تجنباً للهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.