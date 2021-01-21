سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وكالة: ترامب قبل هدية بـ40 الف دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-21T05:25:51+0000
وكالة: ترامب قبل هدية بـ40 الف دولار

كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن تقرير إبراء الذمة المالية النهائي له، أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينغ وأبل وشركة فورد موتور.

وأضافت أن أغلى هدية تلقاها ترامب كانت تمثالاً من البرونز بقيمة 25 ألفاً و970 دولاراً، يصور مشاة البحرية الأمريكية يرفعون العلم الأمريكي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقدمه رئيس مؤسسة "غريتست غنيريشنز" ومقرها دنفر.

ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أمريكيين طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.

related

ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

Date: 2020-12-31 17:45:27
ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

ترامب يعلن "فوزه" بعد مشاركة 30 مليون أمريكي بالتصويت المبكر

Date: 2020-10-20 06:22:25
ترامب يعلن "فوزه" بعد مشاركة 30 مليون أمريكي بالتصويت المبكر

ترامب يرفض غلق امريكا مرة اخرى بسبب كورونا

Date: 2020-06-18 07:57:05
ترامب يرفض غلق امريكا مرة اخرى بسبب كورونا

ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

Date: 2020-11-27 17:36:43
ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

البيت الأبيض يكشف حالة ترامب.. وميلانيا تغرد

Date: 2020-10-02 16:54:11
البيت الأبيض يكشف حالة ترامب.. وميلانيا تغرد

ترامب يحدد نهاية كورونا بامريكا ويفكر الاستعانة بالجيش

Date: 2020-03-17 06:28:24
ترامب يحدد نهاية كورونا بامريكا ويفكر الاستعانة بالجيش

إعلان حظر تجوال في واشنطن

Date: 2021-01-06 19:49:57
إعلان حظر تجوال في واشنطن

ترامب: أريد محاكمة فورية

Date: 2019-12-20 06:55:03
ترامب: أريد محاكمة فورية