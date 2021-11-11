وكالة الأدوية الأوروبية ترخص علاجين لفيروس كورونا

شفق نيوز/ وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الخميس، على استخدام علاجين لفيروس كورونا قائمين على الأجسام المضادة يساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.

ومنحت الوكالة الأوروبية الضوء الأخضر لعقار "رونابريف" الذي طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، وآخر يدعى "ريغكيرونا" طورته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، في بيان بأن "(رونابريف) و(ريغكيرونا) هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد-19".

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، إن الموافقة على العقارين كانت "خطوة مهمة" ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.

وأضافت "مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية العديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية".

وأكدت "اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى خمسة علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام".

وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج "رونابريف".

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.

وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذه الأجسام المضادة أيضا.

لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه المجموعات أكثر من "التطعيم السلبي" حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، قد أعلن يوم الاحد الماضي، عن تطوير دواء تجريبي لمعالجة فيروس كورونا، وتقليل مخاطر دخول المستشفى، والوفاة للمصابين بالفيروس.

وقال بورلا في لقاء مع شبكة CNN الامريكية، تابعته وكالة شفق نيوز "أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية. يأتي هذا الخبر بعد عام تقريبا من اليوم الذي اعلنا فيه عن لقاح فيروس كورونا واليوم نعلن عن حبة دواء تعالج المصابين بالمرض".