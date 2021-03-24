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وكالة: القوات الأمريكية في سوريا تخريج 300 صهريج من النفط إلى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-24T04:50:25+0000
وكالة: القوات الأمريكية في سوريا تخريج 300 صهريج من النفط إلى العراق

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن القوات الأمريكية أخرجت مئات الصهاريج المعبأة بالنفط "المسروق" من حقول النفط في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.

وقالت الوكالة إن "القوات الأمريكية أخرجت صباح أمس الثلاثاء رتلاً يضم 300 صهريج محمل بالنفط المسروق من حقول النفط السورية الى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي الواقع جنوب معبر الوليد بنحو واحد كيلو متر على طول الشريط الحدودي".

واخرجت تلك القوات عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية على مدى الأشهر الأخيرة وذلك في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها، وفقا للوكالة.

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