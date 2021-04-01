وكالة: القوات الأمريكية تخرج 12 شاحنة قمح من سوريا إلى العراق

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" يوم الخميس أن القوات الأمريكية أخرجت دفعة جديدة من القمح السوري من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي إلى العراق.

وقالت الوكالة في خبر اليوم، إن القوات الامريكية قامت بإدخال رتل مؤلف من 12 شاحنة محملة بالقمح السوري من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشمالي إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وأشارت إلى ان القوات الامريكية وبـ"التواطؤ" مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أخرجت 38 شاحنة محملة بالقمح منذ أسبوع من صوامع تل علو إلى العراق.